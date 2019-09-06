Самая громкая история в карьерах Александра Кокорина и Павла Мамаева почти закончилась – Алексеевский суд Белгородской области одобрил их запрос на условно-досрочное освобождение. Решение вступит в законную силу через десять дней, и тогда футболисты смогут покинуть колонию общего режима. Ориентировочно это произойдет 17 сентября.

Как проходило заседание?

Совсем не так, как московские суды с подавленными родственниками и статусными адвокатами. В Белгородскую область не приехали ни Татьяна Стукалова, ни Игорь Бушманов, успевшие стать для спортивных болельщиков кем-то вроде соседей. Интересы футболистов представлял местный адвокат Юрий Падалко. ФСИН и руководство ИК дали футболистам положительные характеристики.

Заседание было выездным и проходило в одном из помещений колонии. Журналистов внутрь не пустили, им пришлось ловить информацию снаружи.

Адвокат Юрий ПадалкоGetty Images

Первые слухи об удовлетворении ходатайства появились быстро, а потом их подтвердила пресс-секретарь суда Ирина Сазонова. Сначала – по братьям Кокориным, потом – по Павлу Мамаеву.

Это точно все?

Скорее всего, да. У обвинения есть право подать апелляцию, но прокурор не планирует пользоваться заветной функцией. Тем более, что пострадавший – чиновник Минпромторга Денис Пак – не возражает против УДО футболистов.

«Прокуратура поддержала позицию защиты. [Осужденные] зарекомендовали себя с положительной стороны, сразу были трудоустроены, получили два поощрения. Позиция прокуратуры и суда совпала, пока обжаловать не намерены», – цитирует «Р-Спорт» заместителя алексеевского межрайонного прокурора Дмитрия Пакалова.

Журналисты ждут возле колонииGetty Images

Кто что сказал?

В «Зените» по-прежнему ждут опального нападающего. «Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», – сказал гендиректор клуба Александр Медведев.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выложил в инста-сториз фото Кокорина и его жены.

Зато Мамаеву придется искать новый клуб – позиция «Краснодара» и Сергея Галицкого не смягчилась. «Заявление «Краснодара» о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал. Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление. Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами. Затягивать рассмотрение не будем», – заявил председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов.

А самый счастливый человек сейчас, без сомнений, мама братьев Кокориных Светлана. Женщина не сдержала слез, когда узнала о решении. «Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади», – поделилась она эмоциями.

Жена Павла Мамаева Алана немногословна – она сделала репост коллективного фото.

С памятной драки в «Кофемании» прошел почти год: теперь Кокорин и Мамаев будут вспоминать, как жить на свободе, и приводить себя в необходимую спортивную форму.

Арест Кокорина и Мамаева продлили на полгода. Процесс превратился из шоу в кошмар для всех

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