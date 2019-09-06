Кокорин вернется в «Зенит», но он там не нужен. На нем уже поставлен крест

В истории с «Кофеманией», стулом и министром «Зенит» изначально действовал максимально рационально и хладнокровно. Пока импульсивный «Краснодар» пытался перегрызть контракт с Мамаевым, питерцы осудили Кокорина на официальном сайте (обязательная процедура), но не применили никаких жестких санкций.

Есть информация, что зенитовские боссы просили за Александра у тех, кого Денис Глушаков называл верхними фейсами. Там четко дали понять: футболисты слишком нагло перепутали берега, так что парням уже не помочь – надо просто ждать. У этой версии даже есть косвенное доказательство: в первые месяцы ни игроки, ни тренеры, ни руководители «Зенита» практически не комментировали инцидент.

Активно вписываться начали уже позже, в 2019-м, когда стало ясно, что эта поддержка не навредит ни заключенным, ни тем, кто за них топит. Например, друг Кокорина Артем Дзюба высказался одним из последних – говорят, в клубе убедительно просили не лезть, доказав, что это бесполезно.

Артем Дзюба и Александр Кокорин («Зенит»)Getty Images

Короче, «Зенит» поступил очень здраво и не отказался от хорошего игрока, несмотря на то, что тот закопал сам себя. Наоборот, после очередного переноса суда Семак открыто выразил позицию: это перебор, пора выпускать. В благодарность Кокорин позже произнес великую фразу: «Готов играть за «Зенит» даже бесплатно».

Конечно, пинать мяч за ноль рублей ему не придется, но и ждать от встречи с Александром Медведевым чего-то волшебного тоже не стоит. Скорее всего, клуб поможет Саше с восстановлением (еще пачка новостей о колене) и подготовит к зимним сборам, но зарплата будет на уровне условного Сутормина.

Почему сгорят прежние 3,5 млн евро за год? Во-первых, в контракте учтут все штрафы и репутационный ущерб. Во-вторых, есть риски и по здоровью: вдруг недолеченная травма уже не позволит вернуться на приличный уровень?

В-третьих и в-главных, Кокорин объективно не нужен сегодняшнему «Зениту». В атаке бегают Дзюба и Азмун, на подходе Дриусси и Малком – очевидно, что в лучшем случае Саша будет выходить на последние минуты. Отличный вариант как для действующего, так и для нового лимита, но форвард явно хочет играть в футбол, а не завершить карьеру лавочником с Крестовского.

Александр Кокорин выступает за команду колонии №4 «Золотой лев»Getty Images

Поэтому судьба Кокорина уже расписана. Сначала от долечит ногу, параллельно рассыпаясь в комплиментах «Зениту», потом безуспешно попробует ворваться в основу, а затем проследует в родное «Динамо» или русскую провинцию. Тем более, там у питерцев есть южный филиал – мягкий климат Сочи отлично подходит для больных коленей.

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