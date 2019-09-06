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Алексей Миранчук пропустит из-за травмы 3 недели
«Локомотиву» придется начинать Лигу чемпионов без одного из братьев.
«Локомотив» раскрыл сроки восстановления полузащитника Алексея Миранчука, который получил травму в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».
«Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы. В настоящее время реабилитация Алексея продолжается», – говорится на официальном сайте «Локомотива».
- «Локо» уступил «Ростову» со счетом 1:2.
- Из-за травмы Алексей Миранчук пропускает отборочные матчи сборной России на Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
- Миранчук не поможет клубу и в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».
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