«Локомотив» раскрыл сроки восстановления полузащитника Алексея Миранчука, который получил травму в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».

«Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы. В настоящее время реабилитация Алексея продолжается», – говорится на официальном сайте «Локомотива».

«Локо» уступил «Ростову» со счетом 1:2.

Из-за травмы Алексей Миранчук пропускает отборочные матчи сборной России на Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

Миранчук не поможет клубу и в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

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