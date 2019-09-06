Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своем отношении к гомосексуалистам.

«К геям я ужасно отношусь, это ужас вообще. Как оказался у гей-клуба? Да просто пьяный был и перепутал двери. Даже не помню, что меня ударили. Я просто в интернете посмотрел потом. После он сказал, что был неправ.

Драк немного было в моей жизни, мне как-то везло в этих ситуациях. Видимо, скорость у меня хорошая, бегаю быстро. Это мне помогало», – заявил Быстров в интервью Наталье Кларк.

Помимо «Зенита» и «Спартака», Быстров выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

В составе «Зенита» Владимир дважды выиграл чемпионат России.

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