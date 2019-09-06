Getty Images
Быстров: «К геям отношусь ужасно, а у гей-клуба оказался случайно – перепутал двери»
Владимир даже не помнил, что его ударили.
Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своем отношении к гомосексуалистам.
«К геям я ужасно отношусь, это ужас вообще. Как оказался у гей-клуба? Да просто пьяный был и перепутал двери. Даже не помню, что меня ударили. Я просто в интернете посмотрел потом. После он сказал, что был неправ.
Драк немного было в моей жизни, мне как-то везло в этих ситуациях. Видимо, скорость у меня хорошая, бегаю быстро. Это мне помогало», – заявил Быстров в интервью Наталье Кларк.
- Помимо «Зенита» и «Спартака», Быстров выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».
- В составе «Зенита» Владимир дважды выиграл чемпионат России.
Быстров продолжил травлю Берга и сравнил его с деревом в инстаграме
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте