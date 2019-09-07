Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отношении к нему клуба во время его пребывания в СИЗО и колонии.

«Какие отношения сейчас с клубом? Насколько мне известно до последнего времени, «Зенит» поддерживал как только мог, постоянно Сергей Богданович Семак был на связи. Я говорил ему большое спасибо, руководство клуба всегда переживало, всегда интересовалось, чем помочь, что-то. Поэтому, насколько я знаю… Я не знаю, осталось ли желание, но на данный момент, до последнего, они хорошо относились. Поэтому хотелось бы в первую очередь с ними иметь диалог и после этого делать какие-то выводы», – цитирует Кокорина «Говорит Москва».

Кокорин освобожден по УДО и покинет колонию через 10 дней после вступления решения в законную силу – 17 сентября.

Братья Кокорины приговорены к полутора годам лишения свободы, Мамаев и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.

Кокорин вернется в «Зенит», но он там не нужен. На нем уже поставлен крест

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