Фанат «Зенита» выпал из окна, когда кричал фразу «Зенит – чемпион!»

Фанат санкт-петербургского «Зенита» выпал из окна, когда забрался на подоконник и начал кричать фразу «Зенит – чемпион!»

Как сообщает Life.ru, инцидент произошел вечером 4 сентября в Москве. Молодой человек пришел в гости к другу; вместе друзья выпили две бутылки коньяка, между ними завязался разговор о футболе. Затем один из них забрался на подоконник и стал выкрикивать фразу «Зенит – чемпион!», но потерял равновесие и упал вниз.

Фаната сине-бело-голубых доставили в реанимацию с переломом позвоночника, ребер, гемотораксом и множеством других травм. Сейчас врачи борются за жизнь болельщика, но привести его в сознание пока не удается.

1 сентября «Зенит» в выездном матче выиграл у «Спартака», игра проходила на «Открытие Арене» в Москве.

После восьми сыгранных туров «Зенит» вместе с «Краснодаром» и «Ростовом» делит первую строчку в турнирной таблице, команды набрали по 17 очков.

Кокорин: «Благодарен руководству «Зенита». Они поддерживали меня до последнего»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android