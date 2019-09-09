Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов пошутили друг над другом из-за выплаты алиментов бывшим женам.

Аршавин после матча между сборными РФС и Федерации футбола Казахстан опубликовал в инстаграме фото и написал, что разделил приз лучшему игроку матча с Азаматом Айхожиным.

Радимов ответил в комментариях: «Ты все время что-то делишь или алименты платишь». Аршавин заявил: «Я не делю, они сами забирают. Кстати, ты тоже в нашем клубе. Татьяна Ивановна тоже тебя щипает».

Сын Радимова и певицы Татьяны Булановой родился в 2007 году.

У Аршавина – трое детей от гражданской жены Юлии Барановской, а также дочь от Алисы Казьминой, с которой они недавно развелись.

Дочь Аршавина не берут в детсады, потому что Андрей не прописывает ее в квартире

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