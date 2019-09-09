Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе порассуждал о трансферной стоимости полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

«Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 миллионов? Неплохая идея. Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьезным клубом, – 85 миллионов евро.

Головина продали за 30, а они вполне сопоставимы по уровню? Кто это вам сказал? Если серьезно, то есть два аспекта, Юрий Павлович тоже об этом говорил. Если ребятам и уходить, то либо в серьезный клуб, либо в клуб, который станет мостиком к этому серьезному клубу. И точно уходить за очень большие деньги.

Если один из Миранчуков уйдет, то за большие деньги, нежели Головин. Постараемся это сделать. Скорее всего, ребята будут уходить за рубеж», – цитирует 57-летнего Кикнадзе «Чемпионат».

«Локо» занимает в чемпионате России пятое место, после восьми туров отставая от лидеров на три очка.

Алексей Миранчук получил травму в восьмом туре и потратит три недели на восстановление.

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