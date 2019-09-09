Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о возможных вариантах трудоустройства в чемпионате Англии.

«Да, подписал контракт с компанией Жорже Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика. Прошлой зимой я мог уйти, как я понимаю, в «Эвертон». Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Все к этому шло. И как выяснилось, правильно сделал, что не ушел.

А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, еще что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня… Я так не хотел. Ну и помимо того, что конкретики не было, в беседах с руководством «Зенита» услышал приятные слова и решил, что будет правильно остаться.

На данный момент я сфокусирован на футболе. Что будет дальше – посмотрим. Я не загадываю, не забиваю этим голову. Но был бы не против остаться в «Зените», – сказал Дзюба Sport24.

В сезоне-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России.

Дзюба в том розыгрыше турнира стал лучшим ассистентом.

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