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Дюков раскритиковал возможность совмещения Черчесовым постов в сборной и клубе
Кажется, Стаса в «Спартаке» не будет.
Президент РФС Александр Дюков выступил против совмещения Станиславом Черчесовым постов в сборной России и одном из клубов РПЛ.
«Моя позиция не изменилась с мая. Я считаю, что это не принесет нашей национальной сборной никаких дополнительных преимуществ и выгод. Честно скажу, что я скорее противник этой идеи, чем сторонник», – цитирует 51-летнего Дюкова «Спорт-Экспресс».
- Ранее появились слухи об уходе Черчесова в «Спартак» после Евро-2020 и возможном совмещении двух постов.
- Сборная России выиграла последние матчи отбора на Евро против Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).
Черчесов уйдет из сборной в «Спартак» после Евро-2020. Кто его заменит?
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