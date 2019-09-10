Президент РФС Александр Дюков выступил против совмещения Станиславом Черчесовым постов в сборной России и одном из клубов РПЛ.

«Моя позиция не изменилась с мая. Я считаю, что это не принесет нашей национальной сборной никаких дополнительных преимуществ и выгод. Честно скажу, что я скорее противник этой идеи, чем сторонник», – цитирует 51-летнего Дюкова «Спорт-Экспресс».

Ранее появились слухи об уходе Черчесова в «Спартак» после Евро-2020 и возможном совмещении двух постов.

Сборная России выиграла последние матчи отбора на Евро против Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

Черчесов уйдет из сборной в «Спартак» после Евро-2020. Кто его заменит?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android