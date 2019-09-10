«Спартак» проведет зимний сбор в США и сыграет с бразильскими клубами
Новая Копа дель Соль ждет красно-белых.
«Спартак» в рамках зимнего сбора примет участие в товарищеском турнире Florida Cup в США.
Соперниками красно-белых станут бразильские клубы «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийский «Атлетико Насьональ», сообщает сайт московского клуба.
- Турнир пройдет в Орландо с 13 по 20 января. В рамках турнира также состоится музыкальный фестиваль.
- Соревнование будет проводиться уже в шестой раз. Предыдущие победители турнира: «Кёльн», «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу», «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».
Черчесов уйдет из сборной в «Спартак» после Евро-2020. Кто его заменит?
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте