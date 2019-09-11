Спортивный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что «Локомотив» планирует перестраивать или даже сносить «РЖД Арену», а на время работ обоснуется на стадионе «Динамо» в Петровском парке. Генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе опроверг эту информацию.

«Локомотив» наконец-то всерьез занялся вопросом реконструкции «РЖД Арены». В ближайший месяц руководство клуба должно провести встречу с архитекторами и московской мэрией. От ее итогов зависит, когда именно начнутся работы в Черкизово – следующим летом или летом 2021 года.

Также «Локо» и РЖД еще в раздумьях о том, как именно обновлять стадион: реконструировать или же основательно перестроить. Вообще, в клубе и РЖД думают о сносе стадиона и возведении новой арены, но это чересчур дорогое удовольствие. Окончательное решение и бюджет будут приняты в декабре нынешнего года. Ради работ на домашнем стадионе клуб готов сменить прописку. Ожидается, что на время реконструкции «Локомотив» переедет на стадион «Динамо». Переезд в Петровский парк – пока самый вероятный вариант», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Кикнадзе прояснил ситуацию, в интервью «Р-Спорт» заявив, что клуб не планирует сносить арену.

«Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион – лучший в стране. Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для «Локомотива», и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, который заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем», – заявил гендир.

«РЖД Арена» построена в начале 2000-х и на данный момент вмещает около 27 тысяч зрителей.

«Локомотив» занимает в РПЛ-2019/20 пятое место, после восьми туров набрав 14 очков.

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