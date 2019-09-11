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Арустамян: «Локомотив» может снести стадион в Черкизово и временно переехать на «ВТБ Арену»

Арустамян: «Локомотив» может снести стадион в Черкизово и временно переехать на «ВТБ Арену»
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 31 мин. назад

На самом деле не совсем так.

Спортивный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что «Локомотив» планирует перестраивать или даже сносить «РЖД Арену», а на время работ обоснуется на стадионе «Динамо» в Петровском парке. Генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе опроверг эту информацию.

«Локомотив» наконец-то всерьез занялся вопросом реконструкции «РЖД Арены». В ближайший месяц руководство клуба должно провести встречу с архитекторами и московской мэрией. От ее итогов зависит, когда именно начнутся работы в Черкизово – следующим летом или летом 2021 года.

Также «Локо» и РЖД еще в раздумьях о том, как именно обновлять стадион: реконструировать или же основательно перестроить. Вообще, в клубе и РЖД думают о сносе стадиона и возведении новой арены, но это чересчур дорогое удовольствие. Окончательное решение и бюджет будут приняты в декабре нынешнего года. Ради работ на домашнем стадионе клуб готов сменить прописку. Ожидается, что на время реконструкции «Локомотив» переедет на стадион «Динамо». Переезд в Петровский парк – пока самый вероятный вариант», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Кикнадзе прояснил ситуацию, в интервью «Р-Спорт» заявив, что клуб не планирует сносить арену.

«Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион – лучший в стране. Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для «Локомотива», и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, который заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем», – заявил гендир.

  • «РЖД Арена» построена в начале 2000-х и на данный момент вмещает около 27 тысяч зрителей.
  • «Локомотив» занимает в РПЛ-2019/20 пятое место, после восьми туров набрав 14 очков.

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