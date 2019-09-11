«Каждый год с медалью». 35-летний Ещенко получил серебро молодежного чемпионата
Возраст не помеха!
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко иронично прокомментировал получение медали за второе место в Молодежном первенстве России сезона-2018/19.
«Серебряные медали в молодежной команде. Каждый год с медалью», – написал 35-летний Ещенко, сопроводив слова смеющимися эмодзи.
- В прошлом сезоне Ещенко сыграл за молодежный состав «Спартака» шесть матчей – из основы его отчислил Массимо Каррера.
- В текущем сезоне молодежка «Спартака» занимает в турнирной таблице 12-е место, основа идет в РПЛ на шестой строчке.
«Спартак» проведет зимний сбор в США и сыграет с бразильскими клубами
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