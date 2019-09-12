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Видео, от которого всплакнут фанаты «Спартака» – Каррера прилетел в Москву
Все в порядке, Кононову можно не напрягаться.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Москву с официальным визитом.
По информации «Спорт-Экспресса», 55-летний итальянец прибыл на форум Football Heroes Awards, который состоится в четверг, 12 сентября.
- Каррера работал в «Спартаке» с августа 2016 года по октябрь 2018, под его руководством красно-белые завоевали чемпионский титул.
- После увольнения Массимо его обязанности исполнял Рауль Рианчо, затем руководство клуба назначило главным тренером Олега Кононова.
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