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Видео, от которого всплакнут фанаты «Спартака» – Каррера прилетел в Москву

Видео, от которого всплакнут фанаты «Спартака» – Каррера прилетел в Москву
Eurosport

18 мин. назад

Все в порядке, Кононову можно не напрягаться.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Москву с официальным визитом.

По информации «Спорт-Экспресса», 55-летний итальянец прибыл на форум Football Heroes Awards, который состоится в четверг, 12 сентября.

  • Каррера работал в «Спартаке» с августа 2016 года по октябрь 2018, под его руководством красно-белые завоевали чемпионский титул.
  • После увольнения Массимо его обязанности исполнял Рауль Рианчо, затем руководство клуба назначило главным тренером Олега Кононова.

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