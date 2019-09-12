Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал большое интервью «Спорт-Экспрессу» и «Чемпионату», подробно рассказав о трансферной политике клуба.

Про массовый отказ футболистов из иностранных чемпионатов ехать в РПЛ

– Нужно признать, что ситуация на рынке за последнее время существенно поменялась. Например, для меня стало откровением, что футболисты из европейских чемпионатов уже не так охотно смотрят в сторону России. Нужно было платить какие-то сумасшедшие деньги, но это не наш формат. Видимо, сказывалось и то, что ЦСКА не играет в Лиге чемпионов – серьезный отрицательный фактор.

Однако несколько вариантов отпало по той причине, что игроки просто не захотели ехать в нашу страну. Хотя это не граждане Евросоюза – африканцы, латиноамериканцы, выступающие в европейских чемпионатах.

– Говоря об игроках, которые не захотели ехать в Россию, имели в виду нападающего «Эвертона» Янника Боласи?

– В том числе и его.

– Помимо Боласи всплывали и другие фамилии, которые так или иначе подтверждались с разных сторон. В частности, писали про Оньекуру из того же «Эвертона». Правда ли, что ЦСКА был готов сделать его трансфер самым дорогим в истории клуба?

– Не хочется говорить о несостоявшихся сделках. Поэтому ограничусь тем, что скажу – да, с Оньекуру велись очень плотные переговоры. На определенном этапе подошли очень близко к подписанию трудового договора. Но опять же – по причине нежелания ехать именно в Россию (не конкретно в РПЛ или в ЦСКА), к сожалению, трансфер не состоялся и футболист перешел в «Монако».

О Федоре Чалове

– У вас нет опасений, что у Чалова наступит апатия, депрессия и так далее в связи с несостоявшимся переездом в Англию?

– Зная Федю, практически убежден, что этого не произойдет. Это один из самых целеустремленных спортсменов, которых я знаю. Конечно, конкуренция никому не вредит. Если бы был еще один нападающий, это еще больше мотивировало бы Чалова. У нас был с ним разговор по поводу того, что он не уехал в Англию сейчас. Федя – живой человек, конечно, вначале загорелся, возникли эмоции по поводу возможного перехода. Но сейчас, уверен, Чалов уже даже не вспоминает эту историю. Его время еще придет. Молодой футболист, в самом начале своей карьеры.

Федор ЧаловGetty Images

В общем, уверен, что Федя Чалов рук не опустит, депрессия ему точно не грозит. При этом я бы не сказал, что сейчас в его игре наблюдается некий спад. Все-таки должно совпасть много условий, факторов, чтобы футболист регулярно забивал. Мы видим, что у него практически в каждом матче есть моменты. Это уже хорошо. Где-то немножко не везет. Но, тем не менее, Федор продолжает делать свою работу профессионально и самоотверженно.

О несостоявшемся переходе Фернандеса в «Зенит»

– Не хотел бы вдаваться в детали. Просто готов подтвердить, что по Фернандесу поступало очень достойное предложение. При этом могу еще раз восхититься Марио. Это футболист, который и по своему спортивному уровню и характеру просто беспрецедентен. Он сразу дал понять, что хочет остаться в ЦСКА и никакие финансовые аспекты его не интересуют.

Хотя если бы трансфер состоялся, то он существенно увеличил бы свою зарплату. Вместе с тем Фернандес сказал, что если клубу нужно его продать, он готов, скажем так, подчиниться решению руководства. Признаюсь, раньше с подобным не сталкивался.

О возможных штрафах для Гогуа

– Я лично встречался с Седриком – долго общались. Подкупило, что сам игрок не отрицает все свои проблемы с дисциплиной в прошлом, более того, рассказал даже больше, чем я знал. Что могу сказать – молодец, отдыхал красиво, но честно признал что это было и, можно сказать, поклялся, что все в прошлом. Гогуа понимает, делу – время, а потехе – час, ему уже не 20 лет. Для того, чтобы помочь ему в соблюдении этого соглашения, заключили с ним максимально жесткий, беспрецедентный контракт. Такого ни с кем никогда не подписывали.

Седрик Гогуа, «Тамбов»From Official Website

– С учетом штрафных санкций за подобные действия?

– Да, за «шаг влево – шаг вправо».

– Можете назвать хотя бы один пункт договора? Что-то забавное?

– Смешного там для футболиста нет ничего. По большому счету, игрок легально, не используя какие-то кривые схемы, в случае нарушения дисциплины остается примерно с 10 процентами от той зарплаты, которая согласована. По сути, в такой ситуации он будет играть за тарелку супа. Это еще не беру иные штрафные санкции и прочее.

Безусловно, нам не хотелось бы применять все эти методы. Важно, что сам Седрик осознал, что он подписывает. К тому же, одно дело куролесить в не очень больших клубах, где не так внимательно следят за игроками. Гогуа понимает, если позволит себе нечто подобное в ЦСКА – его футбольная карьера закончится.

О возможности приобрести Павла Мамаева

– Мамаева будете рассматривать?

– Нет. Нет уверенности, что Паша усилит команду. А по его истории, хотя она и некрасивая, скажу, что ребята свою вину искупили. Речь не идет о репутации, именно спортивная составляющая.

ЦСКА идет на четвертом месте РПЛ после восьми туров, набрав 16 очков.

17 баллов и лидерство – у «Краснодара», «Зенита» и «Ростова».

Стало известно, какие премиальные получают игроки «Зенита», «Спартака» и других клубов РПЛ

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