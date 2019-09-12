Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от последнего интервью Дениса Глушакова, которое он дал «Чемпионату».

– Удивило, что Глушаков особо не высказывал негатива в ваш адрес, но зато сполна высказался в адрес вашего окружения. Когда это переросло в конфликт Глушаков – Каррера?

– У меня с ним никакого конфликта не было, думаю, у него был конфликт со мной, но понятия не имею, по какой причине. Может быть, из-за того, что он иногда не выходил в стартовом составе.

– Судя по его интервью, получается, что Глушаков чуть ли не определял состав на матч, одобрял новичков и решал глобальные вопросы. Это нормально?

– Это показывает, каким персонажем он был.

– Действительно ли он занимался всем этим?

– Меня не интересовало, что он делал вне поля, какие у него были связи и контакты. Но состав он не выбирал!

– Вероятно, ситуация начала накаляться после того, как каждый в «Спартаке» начал приписывать себе основной вклад в чемпионство…

– Я всегда говорил, что чемпионство – заслуга всех. Когда есть сильный коллектив, с ним можно побеждать. Когда же каждый начинает думать о себе, происходит то, что произошло, – заявил 55-летний Каррера в интервью Sport24.

Карреру уволили из «Спартака» в октябре 2018 года, несмотря на поддержку болельщиков.

Глушаков перешел в «Ахмат» летом 2019 года.

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