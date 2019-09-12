Из дома нападающего «Краснодара» и сборной России Ари пропали 12 наручных часов стоимостью около 23 миллионов рублей.

Как сообщает сайт МВД России, футболист лишился дорогих аксессуаров в результате кражи. Злоумышленник проник в дом Ари и похитил часы, после чего скрылся.

Сотрудники МВД провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали ранее судимого жителя Краснодара. «По имеющейся информации, несколько украденных часов задержанный продал, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу», – говорится в источнике.

В чемпионате России-2019/20 Ари провел 5 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

«Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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