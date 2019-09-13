Бывший голкипер «Анжи» Илья Абаев рассказал о том, как неизвестные напали на базу махачкалинского клуба и расстреляли полицейскую будку.

«Была ситуация, когда нашу базу обстреляли. На въезде к гостинице стояла будка. Там все время было двое полицейских, которые охраняли местность. Ночью они уходили из будки – переходили улицу и садились в кустах.

Бывшие одноклубники рассказывали: «Мы пошли покурить на балкон, смотрим, подъехала машина – и оттуда как начали палить по будке! Расстреляли ее и уехали. А милиционеры на другой стороне дороге были. Потом посмотрели – дырки в будке страшные», – приводит слова Абаева «Чемпионат».

Абаев выступал за «Анжи» в 2006-2007 и 2009-2010 гг.

Сейчас Абаев играет за «Чертаново» – московский клуб, выступающий в ФНЛ.

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