В «Динамо» опять много денег. Где-то это уже было: с 2004-го по 2006-й бело-голубые накупили (в основном португальцев) на 80 млн евро, а с 2011-го по 2014-й выложили 102 млн на Вальбуэна, Кокорина, Денисова, Виллиана и других звезд. Летом 2019-го москвичи вновь потрясли кошельком, но эта кампания выглядит еще сомнительнее предыдущих.

Откуда у «Динамо» деньги

Благодаря банковскому кэшу весной 2015-го бюджет «Динамо» раздулся до 160 млн евро – богаче в России был только «Зенит». Бело-голубые много тратили и ничего не зарабатывали, что заинтересовало УЕФА. Боссы европейского футбола запустили расследование, выяснили, что 90% контракта спонсорского контракта с ВТБ были замаскированы под рекламные вложения, и исключили клуб из Лиги Европы.

Убытки «Динамо» с 2012-го по 2014-й составили 302 млн евро. Почти 70% бюджета уходили на огромные зарплаты Вальбуэна, Кураньи, Кокорина, Денисова и других звезд. Позже дополнительные траты вызвали вылет в ФНЛ и контракты игроков. «Футболистам с высокими зарплатами было выгодно вылететь, чтобы потом вернуться и получить премию», – глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что сумма текущего долга перед игроками достигла 600 млн рублей.

Дмитрий ХохловGetty Images

В декабре 2016-го ВТБ продал обществу «Динамо» контрольный пакет акций за рубль, а в феврале 2019-го Костин заявил, что банк вернул все обратно за ту же сумму. Банкиры переждали санкции УЕФА и вернулись к усиленному финансированию команды: по информации Нобеля Арустамяна, бюджет бело-голубых будет в пятерке самых высоких в РПЛ. В июле состоялся совет директоров, на котором произошли перестановки на ключевых позициях. Главой проекта стал банкир Юрий Соловьев, в состав управленцев вошли его советник Дмитрий Гафин, а еще Юрий Белкин, Дмитрий Пьянов (все – ВТБ) и Сергей Степашин. Тогда же решили о вливаниях на трансферы – приоритетной задачей стало приглашение топового форварда.

Кто стал ответственным за трансферы

Совет директоров состоялся в июле, поэтому у клуба было мало времени, чтобы найти подходящую кандидатуру. На поиски ушли бы недели, которые стоило потратить на трансферы. Поэтому банкиры вернули Романа Орещука – бывшего футболиста, агента и экс-директора «Динамо».

Роман работал спортивным директором до 2016-го, пока не случился скандал. Функционер всегда свободно вел твиттер, много шутил, комментировал работу соперников и удивлял обилием грамматических ошибок. Роман отпустил шутку про новичка «Урала»: динамовец усомнился в возрасте ивуарийского футболиста Мохамеда Конате и сопроводил пост эмодзи обезьянки. Менее чем через неделю «Динамо» объявило о расставании с Орещуком по взаимному согласию, но поводом вполне мог стать тот твит.

В 2019-м банкиры вернули Романа с абсурдной формулировкой – новому советнику по трансферам выписали испытательный срок в три месяца. Но в любом случае футболистам нужно время, чтобы адаптироваться к новой стране, клубу, партнерам и тренеру. Испытательный срок закончился в сентябре – сразу после закрытия трансферного окна, когда оценивать покупки очень рано.

Что сделал Орещук

«Динамо» действительно провело масштабную кампанию, только критерием такого эпитета стало на качество, а количество футболистов: клуб покинули 13 игроков, на смену пришли 12. На продаже бело-голубые выручили 1 млн евро, а ВТБ потратил больше 35 млн.

Защитники

Хохлов неплохо ставит оборонительную игру. В прошлом сезоне бело-голубые заняли 12-е место, но пропустили меньше «Спартака», чемпионского «Зенита» и встали на один уровень с надежным «Локомотивом». Несмотря на это, Орещук и Хохлов перекроили защиту, отказавшись от Алексея Козлова и Себастьяна Хольмена.

На замену Алексею приехал более молодой Паршивлюк (разница целых два года), но 32-летний защитник сейчас лидирует с «Ростовом», и это о чем-то да говорит. Хольмена заменил Иван Ордец: украинец, получавший на лавке «Шахтера» меньше полумиллиона евро, с удовольствием согласился на контракт свыше 1 млн в «Динамо». Иван вышел на поле лишь раз со скамейки запасных и отметился результативной ошибкой с «Локомотивом».

Еще нелогичнее смотрятся приглашения на левый фланг Игоря Калинина и Заурбека Плиева, который в «Ахмате» исполнял центрального защитника. За них бело-голубые отдали «Рубину» и «Ахмату» 1,7 млн евро, а играет все равно Рауш – на позиции левого защитника у «Динамо» зачем-то три футболиста + Григорий Морозов, который в прошлом сезоне успешно конкурировал с русским немцем.

Полузащитники

Центр поля никогда не был слабым звеном москвичей, а связка Самба Соу и Абдула Теттеха казалась одной из самых стабильных в РПЛ-2018/19. Орещук избавился от обоих и заработал на африканцах 1 млн евро (вот и вся прибыль «Динамо» этим летом).

На их место выписали 31-летних Нойштедтера и Каборе. Другие клубы не потянули солидную зарплату Шарля (2 млн евро в год), да и Роман вряд ли пошел на сильное понижение после сытой Турции (1,8 млн евро). Экономии в такой рокировке точно нет. Под закрытие трансферного окна приехал швед Оскар Хильемарк – игрок ротации «Дженоа».

Единственным перспективным приобретением стал Себастьян Шиманьский – 20-летний полузащитник из Польши уже привлек внимание скаутов солидных клубов, а его возраст подразумевает возможную выгодную перепродажу. Тут пригодился опыт Орещука: Роман играл в Польше, комментировал польскую лигу на Eurosport и оброс полезными связями. Спортивный директор отлично изучил рынок Экстраклассы и оперативно забрал то, о чем знал уже давно.

Себастьян Шиманьский, «Динамо» – «Спартак»Getty Images

Нападающие

Поиск забивного форварда – главный пункт, по которому стоит оценивать работу Орещука. В прошлом сезоне «Динамо» чаще всех в лиге палило по штангам и перекладинам: команда показала шестой результат по созданным моментам, а по ожидаемым очкам москвичи должны были залететь в пятерку. Согласно статистике xG, клуб недобрал 14 очков из-за слабой реализации, что и акцентировало необходимость забивного нападающего.

Сначала бело-голубые выцепили из «Марселя» Клинтона Н’Жи, за что словили респект и благодарность французских фанатов. Позже выяснилось, что камерунец не чистый форвард, а фланговый игрок, где у «Динамо» все хорошо – там лучший ассистент клуба прошлого сезона Жоаозиньо. По первым матчам стало понятно, что Клинтон быстро бегает, много финтит и принимает массу неверных решений. Неудивительно, что в пяти матчах африканец набрал 0+0 и попал в цель только благодаря публикации секс-видео с девушкой.

Позже подъехал главный трансфер динамовцев – «Боруссия» с удовольствием отпустила Максимилиана Филиппа. На немца претендовали немецкие клубы, например «Герта», но никто не смог конкурировать с 20-миллионным оффером москвичей. Правда, оказалось, что и немец не чистый форвард, а привык действовать в оттяжке.

«Филипп показывал прекрасную игру, но всего лишь полтора года. Не берем в расчет вторую Бундеслигу. В первой он провел прекрасный сезон за «Фрайбург», был куплен «Боруссией» за 20 миллионов, хорошо отыграл еще полгода, а затем полтора сезона у него пропали. Он явно не на подъеме», – прокомментировал сделку бело-голубых экс-спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.

Максимилиан ФилиппTwitter

По неофициальной информации, Макс выторговал самый большой контракт в клубе (3,5 млн евро в год). Выглядит странно на фоне слов Орещука – директор уверял, что клуб отказался от вариантов с Андре Шюррле и Марио Балотелли из-за больших требований футболистов.

Дальше стало еще смешнее. В попытках привести забивного форварда «Динамо» перебрало множество вариантов. Но отказов было так много, что от потенциального нападающего требовалось лишь согласие на переезд в РПЛ. Медиа связывали с «Динамо» Тосуна («Эвертон»,) Тикинью («Порту»), Шика («Рома»), Симеоне («Фиорентина»), Нсаме («Янг-Бойз»), Даббура («Севилья»), Габбьядини («Сампдория»), Дефреля («Рома»), Окаку («Уотфорд»), Дианье («Галатасарай»), Делора («Монпелье»), Саматтау («Гент»), Борху («Палмейрас»), Дзадзу («Торино»). Как вы поняли, никого из них на «ВТБ Арене» не поехал.

В дедлайн Орещук бросился на последний вариант – «Уфа» с удовольствием отдала Игбуна, который давно хотел в Москву. Вместо забивного нападающего «Динамо» получило игрока, который вкрутил в РПЛ 26 мячей за пять сезонов. Самое обидное, что и Слай привык действовать на фланге и не всегда играл в «Уфе» на острие.

Еще «Динамо» выцепило Рамиля Шейдаева, но первые матчи сезона убедили, что на его фоне даже Кураньи был изящным технарем.

«Динамо»Eurosport

Что говорит Орещук

По мнению Романа, трансферная кампания прошла успешно.

«Не скажу, что удалось все намеченное. Были футболисты, которых хотелось привезти. Но оцениваю трансферную кампанию на твердую четверку, остальное уже покажет чемпионат. Для пятерки нужен результат, а пока высоких результатов нет», – рассказал Орещук в интервью Sport24 после закрытия трансферного окна.

При этом Роман отрицает, что все фамилии из лонг-листа действительно интересовали «Динамо». Но вот пара историй, после которых вы сами решите, насколько можно доверять функционеру.

Первая – после трансфера Игбуна. Анонимный телеграм-канал Ненобель сообщил, что аренда Слая обошлась «Динамо» в 1,5 млн евро + сумма выкупа за 2 млн. Орещук опроверг это и в интервью, и в твиттере. Роман предложил анониму встретиться один на один, но на просьбы предоставить документы по Игбуну запостил: «Что хотел сказать и написать, написал. Больше не буду комментарии давать. Расходимся».

Вторая еще интереснее. После публикации секс-видео до Н’Жи добрались журналисты Daily Mail. «Примите мои извинения. Слишком много выпил в тот день. Отмечал подписание нового контракта, хотел почитать новости и нажал не на ту кнопку», – извинился форвард 31 июля.

А вот слова Орещука 4 сентября: «Когда видео вылилось в сеть, Клинтон находился на базе. Пришли к нему в номер, а он спит! Подумали, когда же он успел? Выяснилось, что этому видео уже два года, сейчас у него наколки на груди, которых тогда не было. Просто посмеялись в итоге».

Правда, на видео у Нжи все же есть свежие тату на груди.

Что будет с Орещуком и «Динамо»?

Кажется, что банкиров устроила работа Романа – испытательный срок закончился, а функционер на месте. Правда, все может измениться уже 25 сентября на очередном собрании совета директоров. Боссы поднимут вопрос о компетенции Орещука и оценят работу Хохлова. Возможно, Роману предъявят за отсутствие необходимой покупки, но спортивный директор уже постелил соломку в интервью: «Не скажу, что мы не купили форварда. Считаем, Игбун закроет эту позицию. Деньги у нас еще есть, но не знаю, зимой мы их потратим или следующим летом».

История «Динамо» движется циклично: сразу за большими вливаниями клуб всегда ждал крах. Миллионы Федорычева не спасли от провала, а 100 млн на трансферы в начале десятых обернулись санкциями ФФП и падением в ФНЛ. Сейчас ситуация максимально похожая: клуб получил солидный бюджет, отдал его малоопытному функционеру, провел спорную трансферную кампанию и после трети чемпионата опережает последнее место на четыре очка.

«Давно являемся спонсорами «Динамо», но никогда не занимались управлением команды. К сожалению, «Динамо» – один из самых неудачных проектов ВТБ, хотя большинство наших проектов очень успешны», – заявил в сентябре глава ВТБ Андрей Костин.

Боссы бело-голубых игнорируют прошлые уроки или не обращают на них внимания. Возможно, для них «Динамо» не футбольный клуб, а всего лишь площадка для другого бизнеса.

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