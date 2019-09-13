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Семин пригласил в «Локомотив» школьника, которого раскритиковали из-за прически в стиле Златана
Отличная поддержка юноши.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пригласил красноярского школьника Прохора, которому хотели запретить посещение занятий из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича, на базу железнодорожников.
«Дорогой Прохор! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в «Локомотиве». Удачи тебе, все будет хорошо», – сказал Юрий Палыч.
Прохор Ильиных занимается футболом и фанатеет от нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
- После того, как мальчик сделал себе прическу в стиле Ибры, его родителей вызвали в школу.
- Позже за Прохора вступилась краевой министр образования Светлана Макоцка; теперь его допустят до уроков.
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