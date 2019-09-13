Getty Images

Семин пригласил в «Локомотив» школьника, которого раскритиковали из-за прически в стиле Златана

Семин пригласил в «Локомотив» школьника, которого раскритиковали из-за прически в стиле Златана
Eurosport

1 час назад

Отличная поддержка юноши.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пригласил красноярского школьника Прохора, которому хотели запретить посещение занятий из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича, на базу железнодорожников.

«Дорогой Прохор! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в «Локомотиве». Удачи тебе, все будет хорошо», – сказал Юрий Палыч.

Прохор Ильиных занимается футболом и фанатеет от нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

  • После того, как мальчик сделал себе прическу в стиле Ибры, его родителей вызвали в школу.
  • Позже за Прохора вступилась краевой министр образования Светлана Макоцка; теперь его допустят до уроков.

Выбежавший на поле фанат чуть не уронил Златана, но швед остался абсолютно невозмутим

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте