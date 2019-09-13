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Карпин и Чернов повторили знаменитый сэйв на тренировке

Карпин и Чернов повторили знаменитый сэйв на тренировке
Eurosport

1 час назад

Ха-ха, классно!

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разыграл с защитником команды Евгением Черновым знаменитый эпизод, случившийся в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

На последних минутах игры с «Локо» Чернов совершил потрясный двойной сэйв, который позволил желто-синим забрать три очка. Теперь Карпин протестировал сверхнавыки Евгения на тренировке – и тот снова справился с задачей.

  • «Ростов» делит первую строчку в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Зенитом», команды набрали по 17 очков.
  • В девятом туре ростовчане встретятся с «Ахматом», матч пройдет на «Ростов-Арене».

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