Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разыграл с защитником команды Евгением Черновым знаменитый эпизод, случившийся в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

На последних минутах игры с «Локо» Чернов совершил потрясный двойной сэйв, который позволил желто-синим забрать три очка. Теперь Карпин протестировал сверхнавыки Евгения на тренировке – и тот снова справился с задачей.

«Ростов» делит первую строчку в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Зенитом», команды набрали по 17 очков.

В девятом туре ростовчане встретятся с «Ахматом», матч пройдет на «Ростов-Арене».

«Видел, Кулибали?» Сэйв Чернова рвет европейские медиа

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