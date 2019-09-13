Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал, что с 1 марта система появится на всех матчах чемпионата России.

«С 11 по 13 сентября на стадионе «Янтарь Строгино» в Москве в рамках подготовки VAR прошел очередной семинар. В этот период мы занимались практическими занятиями на футбольном поле, где игроки юношеской команды моделировали игровые ситуации, а судьи и видеоассистенты оценивали возникающие моменты и оттачивали процесс принятия решений и взаимодействие. Получился очень хороший этап для приобретения большего опыта и возможного перехода к более сложному уровню обучения. Так как по текущему плану с 1 марта 2020 года VAR ожидается на всех матчах РПЛ, то делается все, что от нас зависит, чтобы необходимое число арбитров и видеоассистентов успешно прошли подготовку и испытания для получения допуска ИФАБ к live-соревновательным матчам», – приводит слова Калошина «Чемпионат».

На данный момент VAR уже применяется в РПЛ, но выборочно.

В прошлом году систему успешно опробовали на решающих матчах Кубка России.

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