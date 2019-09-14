Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча с «Арсеналом» назвал журналиста бездарностью.

В конце традиционного короткого интервью для клубного телевидения Артем неожиданно выпалил фразу «Ну еще вот что хотел сказать, раз вы бездарность». После этого Дзюба поздравил своих родителей с 33-й годовщиной свадьбы.

«Зенит» выиграл у «Арсенала» со счетом 3:1, Дзюба забил в ворота туляков один из мячей.

Сине-бело-голубые с 20 очками вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ, но у «Краснодара» (17) и «Ростова» (17) есть по матчу в запасе.

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