Забавный эпизод произошел во время матча девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и тульским «Арсеналом».

На 75-й минуте форварда хозяев Сердара Азмуна позвали на замену. Иранец хотел покинуть поле через центр, хотя по новым правилам арбитры требуют игроков уходить через ближайшую зону. Сердар начал споры и пытался доказать, что через центр будет ближе. Рефери показать зенитовцу желтую карточку, и Азмун завелся еще сильнее. Тогда в эпизод вмешался Артем Дзюба и перенес иранца на несколько метров ближе к выходу с поля.

Видео опубликовал твиттер-аккаунт FourFourTwo: «Если бы у Сарри был такой игрок/ужасный помощник как Дзюба, чтобы разобраться с Кепой в прошлом сезоне». Тогда на 118-й минуте финала Кубка английской Лиги «Челси» – «Манчестер Сити» голкипер «синих» отказался уходить на замену, что вызвало бурную реакцию у тренера Маурицио Сарри.

«Зенит» выиграл со счетом 3:1.

На счету Дзюбы первый гол в матче. В чемпионате у него уже 5 мячей.

Дзюба: «Зимой был вариант с «Эвертоном», но я не мог уйти во время борьбы за чемпионство»

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