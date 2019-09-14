Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о трансферах клуба и оценил работу главного тренера Олега Кононова.

О доверии к Кононову

Вылет из Лиги Европы никого из нас не устраивает и не может устраивать в принципе. Это спорт, и мы хотим везде выигрывать. Нет такого, что у нас есть неважные турниры. Также это большой финансовый минус.

Но отношение к тренеру не изменилось. Нас все устраивает. Кононов только недавно получил последнего нового футболиста, ребятам нужно сыграться. Тот же Шюррле три месяца не играл, и под конец августа было видно, что ему тяжело. Пауза была необходима. И он не один такой. Это не оправдание, мы должны были проходить, потому что и финансовые потери есть из-за вылета.

Но тот факт, что у новой команды будет больше времени, чтобы найти себя, вполне может оказаться небольшим позитивом. Пришло много новых игроков, и он не мог дать команде свой импульс. Команда жила от матча к матчу – восстановление, игра, восстановление, игра. Сейчас же есть возможность ставить футбол.

Олег КононовGetty Images

Для меня было бы важно, чтобы дискуссия вокруг Кононова прекратилась. Он наш тренер, мы ему доверяем и ждем, чтобы он привил команде свой стиль и почерк. Давайте посмотрим, как у него это будет получаться. Результата ждем, но надеемся, что четкий рисунок футбола Кононова проявится уже к зимней паузе.

О стиле игры

Я несколько дней назад был в Женеве и ужинал с генеральным директором «Ливерпуля». Он мне сказал: «У нас вообще нет ярко выраженных нападающих, игроки группы атаки ротируются впереди, но при этом мы играем в хороший футбол». У «Спартака» тоже есть цель играть в похожий футбол. Для этого необязательно нужен рослый форвард.

Почему ушли Зе Луиш и Адриано

Часть причин расставания – омоложение состава. Нам нужны были молодые ребята, хорошо готовые физически на все 90 минут. Вторая причина – финансовый фэйр-плей. У нас нет Лиги чемпионов, и мы должны были компенсировать тот доход, который клуб недополучил. Там, конечно, мы заработали бы больше, но продажа Фернандо помогла. Третья причина – высокие зарплаты некоторых игроков. В этом плане мы тоже экономим.

В конечном счете Адриано и Зе Луиш сами хотели уйти. У Адриано было хорошее предложение из Бразилии, а по Зе было удачное сочетание цены и его желания играть в Португалии. Мы не могли не продать Зе, потому что нам был нужен доход. Тогда у нас не было выгодного предложения по Фернандо.

Цорн стал гендиром московского клуба в мае 2019 года.

По данным Transfermarkt, летом «Спартак» заработал на трансферах 28 млн евро.

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