Болельщики московского «Спартака» спели неодобрительную кричалку о главном тренере команды Олеге Кононове.

После поражения от «Урала» (1:2) фанаты красно-белых выразили свое неудовлетворение работой Кононова следующим чантом: «Прибыл тренер к нам из Тулы / Он не выиграл ничего / Это Кононов Олежа / Кто нам притащил его?»

Поражение от «Урала» стало для «Спартака» третьим подряд во всех турнирах. Команда занимает шестое место в таблице.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют с «Уфой».

«У «Спартака» цель – играть в стиле «Ливерпуля». Цорн – о Кононове и трансферах

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