Российский нападающий Александр Кокорин может на полгода перейти в «Сочи», чтобы набрать форму, а зимой вернуться в санкт-петербургский «Зенит». Этот вариант обсуждают представители обоих клубов.

Об этом сообщает «Чемпионат». Контракт Кокорина с «Зенитом» истек минувшим летом; сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

Осенью прошлого года Кокорин вместе с Павлом Мамаевым и друзьями стал фигурантом двух драк в центре Москвы, после чего получил реальный тюремный срок.

«Сочи» активно сотрудничает с «Зенитом». Минувшим летом состав «Сочи» пополнили сразу 7 игроков сине-бело-голубых – Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Кристиан Нобоа и Антон Заболотный.

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