«Спартак» убивает нестабильность, Кононову надо что-то менять

Сезон-2019/20 ознаменовался для «Спартака» значительным обновлением состава, что вылилось в достаточно тяжелый старт: всего четыре победы при трех поражениях.

Безусловно, команда обновляется, безусловно, нужно время, чтобы решить проблемы, построить игру. Загвоздка лишь в том, что с первого тура с «Сочи» до поражения от «Урала» мало что изменилось в игре команды Олега Кононова. Что же не так?

«Я несколько дней назад был в Женеве и ужинал с генеральным директором «Ливерпуля». Он мне сказал: «У нас вообще нет ярко выраженных нападающих, игроки группы атаки ротируются впереди, но при этом мы играем в хороший футбол». У «Спартака» тоже есть цель играть в похожий футбол. Для этого необязательно нужен рослый форвард», – это отрывок из интервью генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

Очевидно, что и Кононова брали как тренера, который, в первую очередь, ставит атакующий футбол своим командам. Но почему-то красно-белые до сих пор в него не заиграли. По данным Whoscored.com, «Спартак» забил лишь четыре мяча после атакующих комбинаций. Для сравнения: тот же «Урал» изменял счет таким образом аж 13 раз. К слову, со стандартов футболисты красно-белых отличались также четырежды. Всему виной абсолютная не сыгранность игроков атаки. У «Спартака» впереди все строится лишь на индивидуальном мастерстве Бакаева и Шюррле, которые, взяв инициативу на себя и создают те самые атакующие комбинации. Подтверждением этому является недавний матч с «Зенитом», в котором команда Семака чрезвычайно грамотно отдала инициативу красно-белым, выключив из игры их главные атакующие силы. Как итог – победа Питера 1:0.

В матче с «Уралом» вся опасность у ворот гостей возникала также только благодаря слаломным проходам Бакаева по флангу, когда Зелимхану удавалось обыграть по два, а порой и по три игрока команды соперницы.

Потеря концентрации или ее отсутствие – еще одна большая проблема красно-белых. Уже не в первом матче команда Олега Кононова проводит два совершенно разных по настрою и игре тайма. В субботнем матче москвичи выдали уверенный первый тайм, по сути, не дав «Уралу» создать какую-либо опасность в атаке. Но после перерыва на поле вышла совершенно другая команда – центр поля был полностью проигран, крайние защитники перестали подключаться к атакам, а вся борьба была выиграна гостями.

В памяти всплывает и ответный матч красно-белых с «Брагой», на который московская команда должна была выходить с максимальной мотивацией расквитаться с португальцами за поражение в гостях и вырвать заветную путевку на групповой этап Лиги Европы. Что получилось в итоге – даже не хочется вспоминать. Подобное поведение «Спартака» очень сильно напоминает предыдущую команду Кононова «Краснодар», а вернее ее нестабильность. Для «быков» того созыва было делом чести вырвать очки у грандов и растерять все преимущество в матчах с аутсайдерами.

«Спартаку» очень важно наконец-таки построить игру и выработать характер. С каким тренером закончат сезон красно-белые, большой вопрос. Ясно лишь одно: с Кононовым или без него команде необходимы кардинальные изменения, ведь сейчас поставленной игры у нее по сути не наблюдается.

«Спартак» – «Урал» – 1:2

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