Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение красно-белых от «Урала» (1:2).

«Критика и свист болельщиков – это нормально, я понимаю их. Мы играли сегодня ужасно. Если бы я был фанатом, то кричал бы то же самое.

Мы – команда, обороняемся и атакуем вместе. То, что мы много пропускаем, является проблемой. Но мои четыре гола в чемпионате это хорошо, я делал все, чтобы победить сегодня, однако эта игра – не лучшая для меня. Теперь нужно думать о том, как победить в следующем матче», – приводит слова Жиго РИА «Новости».

В матче против «Урала» Жиго открыл счет, но во втором тайме команда из Екатеринбурга ответила двумя голами и победила.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 14 очками. «Урал» идет восьмым, у уральцев 13 баллов.

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