Instagram

«Боль пройдет, очки останутся». Хёведес выложил героическое фото после рассечения

«Боль пройдет, очки останутся». Хёведес выложил героическое фото после рассечения
Eurosport

44 мин. назад

Правда, участие в игре с «Байером» под вопросом.

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес получил травму в матче чемпионата России против «Сочи» (1:0) в единоборстве с Антоном Заболотным.

После игры немец выложил фото с перебинтованной головой с подписью: «Боль пройдет, очки останутся».

  • Рассечение не позволило Хёведесу продолжить матч, его участие в игре ЛЧ с «Байером» под вопросом.
  • Также в матче с «Сочи» получил травму Антон Миранчук. Он точно не сыграет в стартовом матче еврокубка из-за травмы стопы.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте