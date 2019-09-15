«Боль пройдет, очки останутся». Хёведес выложил героическое фото после рассечения
Правда, участие в игре с «Байером» под вопросом.
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес получил травму в матче чемпионата России против «Сочи» (1:0) в единоборстве с Антоном Заболотным.
После игры немец выложил фото с перебинтованной головой с подписью: «Боль пройдет, очки останутся».
- Рассечение не позволило Хёведесу продолжить матч, его участие в игре ЛЧ с «Байером» под вопросом.
- Также в матче с «Сочи» получил травму Антон Миранчук. Он точно не сыграет в стартовом матче еврокубка из-за травмы стопы.
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