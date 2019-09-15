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«Почему Карреру уволили после трех поражений дома, а Кононова нет?» «Спартак» встретился с фанатами
Владелец «Спартака» Леонид Федун на нее не приехал.
После поражения от «Урала» «Спартак» организовал мероприятие для владельцев абонементов на «Открытие Арену».
Сначала красно-белые провели открытую тренировку, после чего состоялась сессия вопросов от болельщиков. Отвечали гендиректор клуба Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов, несколько игроков, включая Георгия Джикию и Александра Максименко. А вот Леонид Федун не встрече не появился.
О результатах
– В чем главная причина, что «Спартак» в последних пяти матчах потерпел четыре поражения?
Джикия: У нас сейчас не белая полоса – уступили в трех домашних встречах, это никуда не годится, мы прекрасно это понимаем. Почему это происходит? Поверьте, мы ищем ответы на эти вопросы каждый день. Виноваты только мы – именно мы отвечаем за результат.
– Много говорилось о самоокупаемости, финансах. А вы выдвигаете какие-то требования к команде в плане результата? Нам нужен он, а не самоокупаемость.
Цорн: Мы надеемся, он придет как можно скорее. У нас есть цель – выход в Лигу чемпионов. Золотой состав, который был два года назад, свой пик пережил. Новая команда, формируемая сейчас, должна стремиться не просто повторить достижение предшественников, но и проявить себя на международной арене.
Про увольнение Кононова
– Правда ли, что Кононов написал заявление об отставке?
Цорн: Могу сказать, что Олег Георгиевич не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант. У него новая команда, она только стоится и должна сыграться.
– Результата не будет, пока есть такие игры, как вчера. У команды нет духа, она выиграла первый тайм и пропустила в самом начале и середине второго. Карреру уволили после трех домашних поражений, у Кононова – столько же. Почему его не увольняют?
Цорн: Все решения в клубе принимаются не мной единолично, а советом директоров. Главный акционер также принимает участие в принятии решений.
Кононов: Только победы могут оставить тренера в клубе, тем более таком, как «Спартак». Каждое поражение воспринимается с болью болельщиками, но и тренером тоже.
- «Спартак» проиграл три последних домашних матчах – «Браге», «Зениту» и «Уралу».
- От лидирующего в чемпионате России «Зенит» красно-белые отстают на шесть очков.
«У «Спартака» цель – играть в стиле «Ливерпуля». Цорн – о Кононове и трансферах