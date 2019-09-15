После поражения от «Урала» «Спартак» организовал мероприятие для владельцев абонементов на «Открытие Арену».

Сначала красно-белые провели открытую тренировку, после чего состоялась сессия вопросов от болельщиков. Отвечали гендиректор клуба Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов, несколько игроков, включая Георгия Джикию и Александра Максименко. А вот Леонид Федун не встрече не появился.

О результатах

– В чем главная причина, что «Спартак» в последних пяти матчах потерпел четыре поражения?

Джикия: У нас сейчас не белая полоса – уступили в трех домашних встречах, это никуда не годится, мы прекрасно это понимаем. Почему это происходит? Поверьте, мы ищем ответы на эти вопросы каждый день. Виноваты только мы – именно мы отвечаем за результат.

– Много говорилось о самоокупаемости, финансах. А вы выдвигаете какие-то требования к команде в плане результата? Нам нужен он, а не самоокупаемость.

Цорн: Мы надеемся, он придет как можно скорее. У нас есть цель – выход в Лигу чемпионов. Золотой состав, который был два года назад, свой пик пережил. Новая команда, формируемая сейчас, должна стремиться не просто повторить достижение предшественников, но и проявить себя на международной арене.

Про увольнение Кононова

– Правда ли, что Кононов написал заявление об отставке?

Цорн: Могу сказать, что Олег Георгиевич не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант. У него новая команда, она только стоится и должна сыграться.

– Результата не будет, пока есть такие игры, как вчера. У команды нет духа, она выиграла первый тайм и пропустила в самом начале и середине второго. Карреру уволили после трех домашних поражений, у Кононова – столько же. Почему его не увольняют?

Цорн: Все решения в клубе принимаются не мной единолично, а советом директоров. Главный акционер также принимает участие в принятии решений.

Кононов: Только победы могут оставить тренера в клубе, тем более таком, как «Спартак». Каждое поражение воспринимается с болью болельщиками, но и тренером тоже.

«Спартак» проиграл три последних домашних матчах – «Браге», «Зениту» и «Уралу».

От лидирующего в чемпионате России «Зенит» красно-белые отстают на шесть очков.

«У «Спартака» цель – играть в стиле «Ливерпуля». Цорн – о Кононове и трансферах

Качай приложение Eurosport для iOS или Android