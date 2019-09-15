Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об эпизоде с оскорблением судьи Алексея Матюнина после матча шестого тура с «Ахматом», который завершился нулевой ничьей.

«Не сдержал эмоций, но ничего страшного. Я наоборот за эмоции в футболе. Это не драки, не какое-то неадекватное поведение. Такие слова тоже бывают. Есть закон, заслужил – получил. Продолжаем работать.

Я сам два раза позвонил Матюнину. Но не дозвонился – трубку не взяли. Потом поговорил с Егоровым и попросил передать извинения. Бывает, когда человек абсолютно не со зла что-то сказал – эмоции, игра, моментов много было спорных», – цитирует 43-летнего Семака «Российская газета».

После матча Семак назвал судейскую бригаду козлами, его дисквалифицировали на два матча.

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 20 очками, в случае побед в девятом туре с петербургским клубом снова сравняются «Краснодар» и «Ростов».

Семак лайкнул комментарий, где фанат назвал Матюнина «********» [презервативом]

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