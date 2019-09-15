Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян выразил недовольство поражением от ЦСКА в девятом туре чемпионата России.

«Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это ***** [дерьмо]. Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. Было. Значит, и удалять имел полное право», – приводит слова 52-летнего Григоряна Sport24.

Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка получил две желтые карточки за одну минуту (72-я) и был удален с поля.

«Тамбов» уступил ЦСКА со счетом 0:2. Оба мяча армейцы забили после удаления Чуперки.

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