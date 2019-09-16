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«Спорт-Экспресс»: Кононовым интересуется киевское «Динамо»
У киевлян дела идут примерно так же, как у «Спартака».
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может возглавить киевское «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», киевляне могут заинтересоваться кандидатурой Кононова, так как «Динамо» неудачно выступает в чемпионате Украины: столичный клуб набрал в шести матчах восемь очков и идет на пятом месте.
- Киевское «Динамо» сейчас возглавляет Алексей Михайличенко.
- В чемпионате Украины лидирует принципиальный соперник динамовцев «Шахтер» – дончане набрали 21 очко в семи матчах.
- «Спартак» Кононова проиграл три последних матчах подряд.
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