Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может возглавить киевское «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», киевляне могут заинтересоваться кандидатурой Кононова, так как «Динамо» неудачно выступает в чемпионате Украины: столичный клуб набрал в шести матчах восемь очков и идет на пятом месте.

Киевское «Динамо» сейчас возглавляет Алексей Михайличенко.

В чемпионате Украины лидирует принципиальный соперник динамовцев «Шахтер» – дончане набрали 21 очко в семи матчах.

«Спартак» Кононова проиграл три последних матчах подряд.

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