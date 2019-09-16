Getty Images

«Спорт-Экспресс»: Кононовым интересуется киевское «Динамо»

«Спорт-Экспресс»: Кононовым интересуется киевское «Динамо»
Eurosport

56 мин. назад

У киевлян дела идут примерно так же, как у «Спартака».

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может возглавить киевское «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», киевляне могут заинтересоваться кандидатурой Кононова, так как «Динамо» неудачно выступает в чемпионате Украины: столичный клуб набрал в шести матчах восемь очков и идет на пятом месте.

  • Киевское «Динамо» сейчас возглавляет Алексей Михайличенко.
  • В чемпионате Украины лидирует принципиальный соперник динамовцев «Шахтер» – дончане набрали 21 очко в семи матчах.
  • «Спартак» Кононова проиграл три последних матчах подряд.

«Почему Карреру уволили после трех поражений дома, а Кононова нет?» «Спартак» встретился с фанатами

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте