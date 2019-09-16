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«Он будет работать как минимум до декабря». Кононов просил Федуна об отставке
До паузы в чемпионате тренер у красно-белых не поменяется.
В «Спартаке» по-прежнему ничего не понятно. По информации «Чемпионата» Олег Кононов после поражения от «Урала» хотел уйти с поста главного тренера.
Коуч сообщил руководству о желании уйти, а позднее официально попросил клуб об отставке, но Леонид Федун ее не принял.
Сам же владелец «Спартака» отрицает желание Кононова уйти: «Нет, не было такого. Чушь. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там, в декабре, будем смотреть».
- «Спартак» проиграл три последних домашних матчах – «Браге», «Зениту» и «Уралу».
- От лидирующего в чемпионате России «Зенит» красно-белые отстают на шесть очков.
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