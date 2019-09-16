Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал об отношении к мемам с собой среди футбольных болельщиков.

«Я ни от кого не прятался, всегда был на связи. А потом пошли эти мемы: мол, Файзулин умер и так далее. Ну прикольно, иногда смешно, я с самоиронией к этому относился.

Были мысли, что конец карьеры близко. Я делал все, что зависело от меня, под нож шесть раз лег. С каждой операцией надеялся на лучшее. Если бы не надеялся, то и не делал бы ничего. А я верил», – сказал Файзулин Sport24.

В последний раз Виктор выходил на поле в 2015 году, официально о завершении карьеры он объявил в 2018-м.

В составе «Зенита» Файзулин выиграл 3 чемпионата России, 3 Суперкубка России, 2 Кубка России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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