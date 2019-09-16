Матч тура

В отсутствии матчей топ-команд главной афишей тура стало противостояние веселого в этом сезоне «Урала» и вечно веселого «Спартака». Только вот назвать сенсацией поражение хозяев нельзя. «Спартак» вновь после неплохого начала перестал играть – Ильину и Эль-Кабиру хватило 12 минут, чтобы перевернуть игру.

После матча Кононов якобы хотел подать в отставку, Федун эту информацию опроверг и сказал, что тренер точно доработает до зимы. Рады ли этому болельщики красно-белых? Ответ – в главном вопросе на встрече с фанатами в середине недели:

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Все результаты тура

Питерцы вышли играть в эконом-режиме перед матчем ЛЧ, за что чуть не поплатились во втором тайме. Туляки преобразились, сравняли счет, но класс «Зенита» сказался. Хотя перед еврокубками тревожно, особенно за Азмуна – не реализовал пенальти и еще несколько убойных моментов.

Выезд к фарм-клубу «Зенита» превратился для «Локо» в настоящую рубку. Москвичи вымучили победу ценой травм Антона Миранчука и чуть не снесенной головы Бенедикта Хёведеса.

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ЦСКА никак не мог взломать оборону новичков РПЛ – даже с пенальти. Не выручал даже арбитр, который за мгновение показал Чуперке две желтых карточки за споры. Но на 85-й минуте вышел Бистрович и все разрулил, первым же касанием положив мяч с 25 метров в девятину. Гол в добавленное время от Магнуссона лишь закрепил победу армейцев.

«Быки» вновь промучились тайм, Соболев вновь забил, «Крылья» вновь проиграли, Божович еще на шаг стал ближе к отставке – краткое саммари дежурной победы фаворита с недежурными шестью голами в матче.

Команда Валерия Карпина предпочла не отставать от «Зенита» и «Краснодара» и добилась волевой победы. Сначала забил гениальный Байрамян, а затем и Норманн пальнул еще один гол-шедевр этого тура.

Момент тура

На 75-й минуте матча «Зенита» и тульского «Арсенала» Сердара Азмуна позвали на замену. Иранец начал тянуть время, препираться с арбитром по поводу места ухода с поля и не успокоился даже после желтой карточки. Тогда в эпизод вмешался Артем Дзюба и перенес иранца на несколько метров ближе к выходу с поля. Генерация мема прошла успешно.

Цитата тура

Александр Григорян как всегда красноречиво отрецензировал матч «Тамбова» и московских армейцев: «Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это ***** [дерьмо].

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Краснодар» – 20

2. «Зенит» – 20

3. «Ростов» – 20

4. ЦСКА – 19

5. «Локомотив» – 17

...

15. «Сочи» – 6

16. «Тамбов» – 5

Бомбардиры РПЛ

1. Эльдор Шомуродов («Ростов»), Александр Соболев («Крылья Советов») – 7 мячей

3. Артем Дзюба («Зенит») – 5 мячей

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