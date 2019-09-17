7-летний сын Киркорова перешел из академии «Барселоны» в ЦСКА
А вот и нападающий для армейцев подъехал.
Сын поп-исполнителя Филиппа Киркорова Мартин перешел из академии «Барселоны» в ЦСКА.
«Мартин-Кристин Филиппович Киркоров в сопровождении звездного отца побывал на просмотре в армейской академии. Будущий футболист просмотр прошел. С учетом возраста (2012 года рождения) говорить о выборе позиции еще рано.
Теперь сын Филиппа Киркорова три раза в неделю будет заниматься футболом, но окончательное решение будет за мальчиком – подойдет ли ему, захочет ли в итоге серьезно заниматься футболом», – написал журналист Василий Конов в телеграм-канале.
- Мартин поступил в академию «Барсы» в Москве в марте 2019 года.
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