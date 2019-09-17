Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев показал уникальную технику остановки мяча.

В матче девятого тура чемпионата России против московского «Динамо» 43-летний специалист развлек публику. При сильном выносе, летевшем в сторону технической зоны, Евсеев дал мячу стукнуться о газон перед собой, ловко и вовремя присел и отбил отскок пятой точкой.

«Динамо» и «Уфа» в Москве на «ВТБ-Арене» сгоняли увлекательную нулевую ничью – 0:0.

Вообще-то Евсеев до тренерской карьеры был футболистом, шесть сезонов провел в «Локомотиве» и дважды становился с железнодорожниками чемпионом России.

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