Футболист «Зенита» Александр Кокорин сегодня, 17 сентября, вышел из тюрьмы.

В городе Алексеевка, Белгородской области, у ворот исправительной колонии №4 его встретил отчим Кирилл Логинов. Он приехал на Mercedes Gelendewagen и случайно отдавил ногу одному из журналистов. Логинов сдал задним ходом, слишком резко вжал педаль в пол и наехал на ботинок репортеру. Тот отскочил и поморщился от боли.

Корреспонденту вызвали скорую, он отказался от госпитализации. Кирилла Логинова отвели в сторону сотрудники ДПС и допросили. Чтобы спастись от шума журналистов, Логинов сел в машину полиции.

«Оснований для задержания нет. Машина не в розыске, водитель не пьян. Сейчас опросим пострадавшего, может, ему извинений достаточно», – заявили сотрудники правоохранительных органов. Их цитирует репортер Sport24 Александр Муйжнек.

Александр Кокорин вышел на свободу приблизительно в 9:00 по московскому времени. Он провел за решеткой чуть больше 11 месяцев.

6 сентября 2019-го суд освободил Кокорина и Павла Мамаева по УДО.

Кокорин вернется в «Зенит», но он там не нужен. На нем уже поставлен крест

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