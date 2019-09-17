Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

Сегодня, 17 сентября, они вышли из ворот исправительной колонии №4 в Алексеевке, Белгородской области. Вместе с ними тюрьму покинул младший брат Кокорина Кирилл.

Всего они провели за решеткой чуть больше 11 месяцев. Кокорины и Мамаев впервые лишились свободы 11 октября 2018 года. В колонии общего режима в Белгородской области они провели 2 месяца и 13 дней.

8 октября 2018-го Кокорины и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Пресненский районный суд приговорил Александра к 1,5 годам колонии, Павла – к 1 году 5 месяцам. 6 сентября 2019-го их освободили по УДО.

Еще один задержанный по этому делу, футболист ЛФЛ Александр Протасовицкий остался в колонии. Ему нужно провести в заключении еще около 2,5 месяцев.

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