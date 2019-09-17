17 сентября скандальные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из тюрьмы. Они провели за решеткой 11 месяцев и 6 дней – их задержали 11 октября 2018-го. В колонии общего режима в Белгородской области Кокорин и Мамаев просидели 2 месяца и 13 дней – с 4 июля этого года.

6 сентября суд принял решение об условно-досрочном освобождении футболистов.

Что с другими задержанными?

Младший брат Кокорина Кирилл также вышел на свободу вместе с Сашей и Пашей.

Четвертый участник избиения у «Кофемании», футболист ЛФЛ Александр Протасовицкий до сих пор находится за решеткой, решение об УДО на него не распространяется. Суд в Брянской области рассмотрит его прошение об условно-досрочном 24 сентября.

Его освобождению из колонии раньше срока может помешать нарушение в СИЗО. 11 июля Протасовицкий получил три взыскания за то, что расправил спальное место после подъема – другими словами, не застелил тюремную койку. Ожидается, что он покинет колонию 6 ноября, поскольку получил аналогичный срок с Мамаевым (1 год 5 месяцев).

Отчим Кокорина у колонии наехал на ногу журналисту, но его не задержали

Отчим Кокорина Кирилл ЛогиновGetty Images

С утра их освобождения ждали десятки журналистов. Кокорина встречали мать Светлана и отчим Кирилл Логинов. Они приехали на черном Mercedes Gelendewagen, внедорожник облепили репортеры. Логинов за рулем слишком сильно сдал назад и отдавил ногу корреспонденту Лайфа. Парню вызвали скорую, ему перебинтовали ступню, но журналист отказался от госпитализации.

Отчима Кокорина допросили сотрудники ДПС, но не нашли в инциденте оснований для задержания. «Машина не в розыске, водитель не пьян. Сейчас опросим пострадавшего, может, ему извинений достаточно», – заявили полицейские.

Что можно и чего нельзя Кокорину и Мамаеву по УДО?

Адвокат Павла Игорь Бушманов рассказал «Спорт-Экспрессу» о будущих условиях жизни футболистов. Саше, Паше и Кириллу нужно будет жить в месте, указанном руководством исправительной колонии №4. В течение трех дней после освобождения они должны встать на учет в местном ОВД и регулярно в нем отмечаться.

Также Кокориным и Мамаеву нужно сообщать инспекторам обо всех перемещениях и смене работы (клуба). На выезд за границу нужно подавать ходатайства и обращения в суд и получать особые разрешения. Сотрудники полиции могут приходить к освобожденным по УДО, то есть Александр, Кирилл и Павел обязаны пустить их в оговоренное время.

Кокорин вернется в футбол?

Александр Кокорин, Кирилл КокоринGetty Images

Адвокат Александра Кокорина Юрий Падалко объявил, что 16 сентября форвард подписал новое соглашение с «Зенитом». «Я вам озвучил официальную информацию. У Кокорина заключено соглашение с «Зенитом», он приступит [к тренировкам] по согласованию с клубом. Скорее всего, он сможет попасть в состав уже в этом сезоне. Это прерогатива руководства клуба», – сообщил Падалко.

В пресс-службе Российского футбольного союза подтвердили, что «Зенит» вовремя подал документы по Кокорину на дозаявку в чемпионат России-2019/20.

Главред спортивной дирекции Первого канала Василий Конов в телеграм-канале прояснил ситуацию с возможной арендой Александра в «Сочи». «В теории все возможно. Если сразу после подписания контракта была оформлена заявка (вчера был дедлайн и физическое присутствие игрока не нужно, все делают удаленно в той самой электронной системе РПЛ), и затем его отдали в аренду», – написал Конов.

В «Зените» и «Сочи» никак не прокомментировали освобождение футболиста, его новый контракт с питерским клубом и возможную сделку.

А Мамаев?

Павел МамаевGetty Images

Павел Мамаев находится в процессе расторжения контракта с «Краснодаром». Клуб Сергея Галицкого не отзывал заявление о прекращении соглашения, бумага все так же лежит в палате РФС по разрешению споров. «Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление. Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами. Затягивать рассмотрение не будем», – сообщил глава палаты Виктор Березов.

О желании пригласить Кокорина и Мамаева публично заявили президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер «Сочи» Александр Точилин. За два дня до освобождения Паши и Саши коуч «Крыльев Советов» Миодраг Божович пригласил Мамаева в самарский клуб. «С ним «Краснодар» играл лучше, и он был одним из лучших футболистов в команде. Он бы мог и нас усилить», – сказал черногорец.

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Кокорина, конечно, встречали родители, но обоих футболистов забрала Алана Мамаева. Павлу как раз в день освобождения исполнился 31 год. «Домой», – подписала девушка фотографию Паши и Саши в инстаграме. Все самое страшное для них уже позади.

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