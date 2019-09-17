Бывший защитник «Зенита» Себастьян Пюигренье поделился мнением о проблеме расизма среди болельщиков клуба.

«Один из моих лучших друзей там был камерунского происхождения. К тому моменту он жил в России более 20 лет, он там уже очень хорошо обосновался. Но в целом темнокожих на улицах нет, а в клубе их вообще не было. Я помню, что в Санкт-Петербурге Джибриля Сиссе и Шарля Каборе фанаты закидали бананами, в адрес игроков звучали крики, пародирующие обезьян. Для фанатов было ясно: ни один темнокожий игрок или футболист африканского происхождения не должен был присоединиться к команде. Десять лет спустя это, видимо, не сильно изменилось.

Я помню матч против «Терека», я тогда был на трибунах. По стадиону прокатилось уханье, когда на экране при объявлении составов команд появилась фотография темнокожего игрока. Видеть это просто отвратительно. Это немыслимо, это ранит вас в сердце. Играя в «Зените», вы знаете, что темнокожих здесь не приветствуют с распростертыми объятиями, и выставляется все так, будто никакой проблемы нет. Фанаты «Зенита» – расисты, нет смысла это скрывать», – цитирует Пюигренье So Foot.

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Француз Пюигренье играл за «Зенит» с 2008 по 2012 годы.

За «Зенит» Себастьян почти не играл, проведя всего 9 матчей.

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