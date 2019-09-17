Адвокат экс-форварда сборной России Александра Кокорина Юрий Падалко заявил, что игрок подписал новый контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

«У Кокорина заключено трудовое соглашение с «Зенитом». Я вам озвучил официальную информацию. Он приступит к тренировкам по согласованию с клубом. Скорее всего, Саша попадет в состав уже в этом сезоне. Это прерогатива руководства команды», – сообщил Падалко, которого цитирует агентство «Р-Спорт».

Кокорин вместе с братом Кириллом и Павлом Мамаевым 17 сентября вышел из колонии по условно-досрочному освобождению. Он провел за решеткой больше 11 месяцев.

Прежнее соглашение Александра с «Зенитом» истекло 30 июня.

Пресс-служба РФС подтвердила, что питерский клуб дозаявил футболиста на сезон РПЛ-2019/20.

Кокорин вернется в «Зенит», но он там не нужен. На нем уже поставлен крест

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