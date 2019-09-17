Футбольный тренер Александр Петренко, судивший матчи Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонии в Белгородской области, сообщил, где будут играть оба экс-заключенных.

«Я позавчера [15 сентября] с ними разговаривал после матча их команды против офицерского состава колонии. Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи». Пашу хочет «Галатасарай», не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО.

Кокорин – в полнейшем порядке. Я с ним общался, спрашивал, как же он играет без наколенника после травмы. Он отвечает: да все нормально, я на ходу. Мамаев тоже хорош. У них было все наиграно, Мамаев не глядя отдает передачу, Кокорин принимает и забивает красавец-гол. И влет, и сверху», – отметил Петренко в интервью «Спорт-Экспрессу».

17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу после 11 месяцев заключения.

Кокорин подписал новое соглашение с «Зенитом», у Мамаева продолжается процедура расторжения контракта с «Краснодаром».

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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