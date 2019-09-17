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Тренер Кокорина и Мамаева в колонии: «Саша говорит, что будет в «Сочи», Пашу хочет «Галатасарай»

Тренер Кокорина и Мамаева в колонии: «Саша говорит, что будет в «Сочи», Пашу хочет «Галатасарай»
Eurosport

2 ч. назад

Внезапные инсайды о будущем футболистов-хулиганов.

Футбольный тренер Александр Петренко, судивший матчи Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонии в Белгородской области, сообщил, где будут играть оба экс-заключенных.

«Я позавчера [15 сентября] с ними разговаривал после матча их команды против офицерского состава колонии. Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи». Пашу хочет «Галатасарай», не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО.

Кокорин – в полнейшем порядке. Я с ним общался, спрашивал, как же он играет без наколенника после травмы. Он отвечает: да все нормально, я на ходу. Мамаев тоже хорош. У них было все наиграно, Мамаев не глядя отдает передачу, Кокорин принимает и забивает красавец-гол. И влет, и сверху», – отметил Петренко в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу после 11 месяцев заключения.
  • Кокорин подписал новое соглашение с «Зенитом», у Мамаева продолжается процедура расторжения контракта с «Краснодаром».

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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