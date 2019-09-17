Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн полетел в Лондон, чтобы составить мнение о готовности бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера возглавить московский клуб.

По информации «Спорт-Экспресса», визит Цорна в британскую столицу нужен, чтобы понять возможность Венгера вернуться к активной работе. Гендир «Спартака» выясняет, готов ли 69-летний француз ехать конкретно в Россию, на какую зарплату рассчитывает и другие подробности вероятного приглашения Венгера.

На матче последнего тура РПЛ «Спартака» с «Уралом» в ложе присутствовал агент Шандор Варга, который общается с красно-белыми на правах друга Арсена Венгера. Варга в разговоре со «Спорт-Экспрессом» опроверг переговоры с москвичами по поводу приглашения француза.

«Венгер очень позитивно настроен к перспективе поработать в России. Ранее были предварительные разговоры с российскими клубами (конкретно называть не могу), и Арсен был готов рассматривать варианты. Он вообще считает, что чемпионат России недооценен западными специалистами», – заявил Шандор в интервью «СЭ».

Контракт нынешнего главного тренера «Спартака» Олега Кононова заканчивается летом 2020 года. Ожидается, что следующим коучем красно-белых станет босс сборной России Станислав Черчесов.

Арсен Венгер после ухода из лондонского «Арсенала» в 2018 году комментировал ЧМ для beIN Sports и получил предложение стать техническим директором ФИФА.

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