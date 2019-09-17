Бывший голкипер московского ЦСКА Вениамин Мандрыкин дал развернутое интервью изданию «Аргументы и Факты». В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в серьезную автомобильную аварию – травмы, полученные в ДТП, лишили спортсмена возможности ходить и приковали его к кровати. Ниже – главные фрагменты из разговора Вениамина с «АиФ».

Об аварии

В тот момент все как-то иначе воспринималось. Мне шансов выжить изначально давали не больше 25%. Все было не очень хорошо. Сначала я не знал, что со мной: полтора месяца провел в медикаментозной коме. Ты как будто спишь. Час, месяц или год, без понятия. Обычный сон. Потом я проснулся и пришел в себя. Спрашиваю врача: «Какое сегодня число?» Тот отвечает: «Семнадцатое». Я помнил, что разбились мы в ночь с 9 на 10 ноября. Про себя думаю: «Надо же, неделю без сознания был». Снова ввели лекарство – и я снова вырубился. Проходит время, опять я в сознании и задаю тот же вопрос. Врач говорит: «Сегодня девятнадцатое». Думал, еще пару дней прошло, а оказалось, что уже декабрь.

Вениамин Мандрыкин (второй слева) на приеме у Владимира ПутинаGetty Images

После этого уже постоянно был в сознании. Тогда и состоялся тот самый разговор. Помню его в деталях. Пришел мой лечащий врач и говорит: «У тебя травма четвертого-пятого позвонков, поврежден костный мозг, ты не сможешь ходить. Максимум что-то в течение двух-трех лет, возможно, восстановится, но не более 30%. Наука еще не придумала, как это лечить. Может, лет через десять появятся средства или методы». Вот и весь разговор. Я ответил: «Понятно».

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Тогда я испытывал драйв, адреналин. Думаешь, это было в первый раз? Это была первая неудачная попытка с моей стороны. Хотя почему неудачная? Они же меня не догнали и не поймали.

О своем распорядке дня

Просыпаюсь утром, завтракаю. Либо мама, либо сестра меня кормит. Потом могу еще поспать: днем я всегда сплю. В остальное время смотрю телевизор. Вечером ужинаю – и снова спать, как захочется. Смотреть больше всего люблю научные программы: канал Discovery целый день может работать. Новости, спорт. Футбол? Если только топовые матчи: наш чемпионат мало смотрю. Жду с нетерпением Лигу чемпионов. Когда был чемпионат мира в России, смотрел по две-три игры в день, было очень тяжело. Обожаю смотреть велогонки: когда идет «Тур де Франс» или «Джиро Д`Италия», не пропускаю ни одного этапа. Благо Eurosport все показывает в прямом эфире. Особенно тащусь от горных этапов. На равнинных можно заснуть.

Об оптимизме

Характер у меня такой по жизни, наверное. Я такой же человек, как и все, только ходить не могу. Что в этом такого? Когда был футболистом, тоже периодически только и делал, что лежал: между тренировками сил ни на что не было. Сейчас то же самое, только нет тренировок.

Мандрыкин – трехкратный чемпион России в составе ЦСКА. В 2005 году вместе с армейцами Вениамин стал обладателем Кубка УЕФА.

На момент роковой аварии Мандрыкин выступал за брянское «Динамо».

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