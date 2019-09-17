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«СЭ»: «Зенит» скостил зарплату Кокорина с 4 до 2,5 млн в год
Главным для Александра было остаться в Санкт-Петербурге.
Нападающий Александр Кокорин, подписавший новый контракт с «Зенитом», согласился на существенное снижение зарплаты.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», согласно новому соглашению с питерцами Кокорин будет зарабатывать около 2,5 млн евро в год, в то время как старый контракт предусматривал оклад чуть менее 4 млн.
- Сегодня, 17 сентября, Кокорин официально покинул исправительную колонию в Белгородской области и подписал новый контракт с «Зенитом», рассчитанный до конца сезона-2019/20.
- Александр отбывал наказание из-за участия в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?
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