Нападающий Александр Кокорин, подписавший новый контракт с «Зенитом», согласился на существенное снижение зарплаты.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», согласно новому соглашению с питерцами Кокорин будет зарабатывать около 2,5 млн евро в год, в то время как старый контракт предусматривал оклад чуть менее 4 млн.

Сегодня, 17 сентября, Кокорин официально покинул исправительную колонию в Белгородской области и подписал новый контракт с «Зенитом», рассчитанный до конца сезона-2019/20.

Александр отбывал наказание из-за участия в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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