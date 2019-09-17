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«Уфа» предложила РПЛ альтернативное лого с финтом Евсеева

«Уфа» предложила РПЛ альтернативное лого с финтом Евсеева
Eurosport

37 мин. назад

Отличный креатив.

«Уфа» предложила российской Премьер-лиге сменить логотип.

Новое лого, сделанное уфимцами, вдохновлено особым скиллом Вадима Евсеева – бывший игрок сборной России и «Локомотива», а теперь главный тренер «Уфы» продемонстрировал его время матча против «Динамо».

  • Игра между «Динамо» и «Уфой» завершилась со счетом 0:0.
  • Нынешний логотип РПЛ (медведь с горящими глазами) выполнен Студией Артемия Лебедева.

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