«Уфа» предложила РПЛ альтернативное лого с финтом Евсеева
Отличный креатив.
«Уфа» предложила российской Премьер-лиге сменить логотип.
Новое лого, сделанное уфимцами, вдохновлено особым скиллом Вадима Евсеева – бывший игрок сборной России и «Локомотива», а теперь главный тренер «Уфы» продемонстрировал его время матча против «Динамо».
- Игра между «Динамо» и «Уфой» завершилась со счетом 0:0.
- Нынешний логотип РПЛ (медведь с горящими глазами) выполнен Студией Артемия Лебедева.
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