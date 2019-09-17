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Венгер прокомментировал возможное назначение в «Спартак»
Кажется, в РПЛ великий француз не поедет.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что он может возглавить московский «Спартак».
– Вы вступили в официальные переговоры со «Спартаком»?
– Нет, спасибо, – приводит слова 69-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прибыл в Лондон, чтобы составить мнение о готовности Венгера работать в России.
- Венгер покинул «Арсенал» в мае прошлого года после 22 лет работы в клубе.
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