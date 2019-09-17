Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что он может возглавить московский «Спартак».

– Вы вступили в официальные переговоры со «Спартаком»?

– Нет, спасибо, – приводит слова 69-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прибыл в Лондон, чтобы составить мнение о готовности Венгера работать в России.

Венгер покинул «Арсенал» в мае прошлого года после 22 лет работы в клубе.

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